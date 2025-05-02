Соболенко в четвертый раз сыграет в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

На этом турнире Соболенко обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову (76) — 6:3, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (28) — 3:6, 6:2, 6:1, американку Пейтон Стернс (44) — 6:2, 6:4 и украинку Марту Костюк (24) — 7:6, 7:6. В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче Иге Свентек.