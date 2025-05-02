Соболенко в четвертый раз сыграет в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

В полуфинале первая ракетка планеты встречалась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей 17-место в мировом рейтинге, и победила в двух партиях — 6:3, 7:5.
В решающем поединке соперницей белоруски будет американка Кори Гауфф (4-й номер рейтинга WTA), разгромившая в первом полуфинале польку Игу Свентек (2) — 6:1, 6:1.
На этом турнире Соболенко обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову (76) — 6:3, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (28) — 3:6, 6:2, 6:1, американку Пейтон Стернс (44) — 6:2, 6:4 и украинку Марту Костюк (24) — 7:6, 7:6. В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче Иге Свентек.
Нынешний турнир в испанской столице завершится 4 мая, его победительница заработает 985 тыс. евро и 1000 рейтинговых очков.