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Веснина о Тюкавине: «Показался мне очень интересным собеседником и приземленным парнем. Удивили его познания в теннисе»

"Я в курсе его травмы. У него сейчас активный этап восстановления, он полностью погружен в это.

Источник: Sports

Костя показался мне очень интересным собеседником, приземленным парнем, который интересуется другими видами спорта. С ним было здорово поговорить и про теннис в том числе. Он круто в нем разбирается, меня удивили его познания! Буду следить теперь за ним", — сказала чемпионка Олимпиады по теннису.