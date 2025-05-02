Веснина о Тюкавине: «Показался мне очень интересным собеседником и приземленным парнем. Удивили его познания в теннисе»

Костя показался мне очень интересным собеседником, приземленным парнем, который интересуется другими видами спорта. С ним было здорово поговорить и про теннис в том числе. Он круто в нем разбирается, меня удивили его познания! Буду следить теперь за ним", — сказала чемпионка Олимпиады по теннису.