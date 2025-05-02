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Муте не стал подавать жалобу на Котова, угрожавшего ему физической расправой: «В прошлом я сам иногда говорил то, чего не следовало»

Корентен Муте не стал подавать жалобу на угрозы со стороны Павла Котова.

Источник: Спортс"

По ходу матча на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе россиянин сказал французу: «Еще раз выйдешь к сетке — я тебя убью».

«Учитывая серьезность слов, вопрос о жалобе мог бы возникнуть. Но я решил ее не подавать. В прошлом я сам иногда говорил то, чего не следовало. Сегодня мы знаем, что на корте люди могут говорить вещи, которые не сказали бы за его пределами. Важно, чтобы все причастные знали правду о ситуации. Я не собираюсь подавать на него жалобу. Если у меня будут проблемы, я поговорю с ним напрямую, но не думаю, что это необходимо».

Источник: laprovence.com