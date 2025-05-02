Муте не стал подавать жалобу на Котова, угрожавшего ему физической расправой: «В прошлом я сам иногда говорил то, чего не следовало»

«Учитывая серьезность слов, вопрос о жалобе мог бы возникнуть. Но я решил ее не подавать. В прошлом я сам иногда говорил то, чего не следовало. Сегодня мы знаем, что на корте люди могут говорить вещи, которые не сказали бы за его пределами. Важно, чтобы все причастные знали правду о ситуации. Я не собираюсь подавать на него жалобу. Если у меня будут проблемы, я поговорю с ним напрямую, но не думаю, что это необходимо».