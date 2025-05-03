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Паула Бадоса поделилась снимком с младшей сестрой: фото испанских красавиц

Испанская теннисистка Паула Бадоса в очередной раз восстанавливается от травмы спины и свободное время проводит с младшей сестрой Яной. По словам 9-й ракетки мира, они очень близки и Паула всегда старается оберегать младшенькую, что и доказывает ее подпись к совместному фото: «Она моя сестра — пошутишь с ней, и встретишься со мной».

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Бадоса засветила не только свою сестру в соцсетях, но и поделилась снимком с возлюбленным Стефаносом Циципасом. Он тоже недавно получил травму и, похоже, решил восстанавливаться вместе с ней.