Паула Бадоса поделилась снимком с младшей сестрой: фото испанских красавиц

Испанская теннисистка Паула Бадоса в очередной раз восстанавливается от травмы спины и свободное время проводит с младшей сестрой Яной. По словам 9-й ракетки мира, они очень близки и Паула всегда старается оберегать младшенькую, что и доказывает ее подпись к совместному фото: «Она моя сестра — пошутишь с ней, и встретишься со мной».