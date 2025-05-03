Дрэйпер о победе над Музетти: «За год с нашего прошлого матча мы оба выросли как теннисисты и как личности. Я этим горжусь»

— Нет, все было иначе. Мы несколько раз играли по юниорам. Конечно, приятно играть с человеком, с которым ты рос, когда вы оба исполнили мечту и выходите на крупнейшие корты. Я думал об этом перед матчем. Но все же у нас была настоящая битва. Я считаю, что за год с нашего прошлого матча мы оба выросли и как теннисисты, и как личности. Мне кажется, это было заметно на корте, и я этим горжусь.