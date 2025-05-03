Дрэйпер о победе над Музетти: «За год с нашего прошлого матча мы оба выросли как теннисисты и как личности. Я этим горжусь»

— Мы оба с первого удара не сбавляли уровень. Нужно отдать должное Лоренцо: он прекрасно играет на грунте. Я с юниорских времен играл с ним на харде и траве, но его игра на грунте — совсем другая история. Победа над ним на этом корте да еще и в полуфинале очень много для меня значит.
— Вы упомянули, что вы играли друг с другом с самого детства. Сейчас вы в топ-10, но были ли в сегодняшнем матче отголоски прошлых встреч?
— Нет, все было иначе. Мы несколько раз играли по юниорам. Конечно, приятно играть с человеком, с которым ты рос, когда вы оба исполнили мечту и выходите на крупнейшие корты. Я думал об этом перед матчем. Но все же у нас была настоящая битва. Я считаю, что за год с нашего прошлого матча мы оба выросли и как теннисисты, и как личности. Мне кажется, это было заметно на корте, и я этим горжусь.
— Из двух финалистов именно вы уже выигрывали «Мастерс». Дает ли это преимущество?
— Это немного успокаивает, но Каспер — очень опытный соперник, дважды игравший в финале «Ролан Гаррос», он настоящий профессионал, который всегда выкладывается на все сто и которого очень трудно победить. Он в финале не просто так: он прекрасно играет, и для победы мне придется показать максимум, — сказал Дрэйпер в интервью на корте.