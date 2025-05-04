Соболенко объяснила, почему ее команда праздновала победу в Мадриде с мухобойками в руках

По-моему, дело было в матче против Мертенс, когда я проиграла первый сет и возвращалась на корт. Было шумно, и я не слышала, что говорил мой тренер, да и не очень-то хотела слышать. Поэтому я просто отмахнулась. Я не услышала его реакцию, но потом посмотрела видео, и он сказал: «Да, здесь кругом мухи, столько мух» — что уже само по себе забавно.