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Соболенко объяснила, почему ее команда праздновала победу в Мадриде с мухобойками в руках

"Я сказала команде, что им пора говорить в ложе по-английски, чтобы люди понимали суть происходящего.

Источник: Спортс"

По-моему, дело было в матче против Мертенс, когда я проиграла первый сет и возвращалась на корт. Было шумно, и я не слышала, что говорил мой тренер, да и не очень-то хотела слышать. Поэтому я просто отмахнулась. Я не услышала его реакцию, но потом посмотрела видео, и он сказал: «Да, здесь кругом мухи, столько мух» — что уже само по себе забавно.

А в следующем матче я опять не заметила, а потом увидела видео, как они держат мухобойки. Я такая: «Вот это вы приколисты, ребята». А в конце турнира они даже ими хлопали.

Просто мы ко всему относимся с сарказмом и подшучиваем друг над другом. Здорово, что в нашей команде никто ничего не воспринимает всерьез и на свой счет. Они всегда смеются надо мной, а я — над ними. Мне кажется, в этом ключ к гармонии", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Как же жестко доминирует Соболенко.