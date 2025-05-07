Азаренко вышла во второй раунд турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня белоруска, занимающая 54-е место в мировом рейтинге, встречалась с колумбийкой Марией Осорио, которая находится на 55-й позиции, и победила в двух сетах — 6:2, 6:3. Поединок длился 1 ч 17 мин. В 1/32 финала соперницей Азаренко будет польская теннисистка Магдалена Фреш (25-й номер рейтинга WTA). В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.
Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко начнет выступление на грунтовых кортах итальянской столицы со второго круга. Ее соперницей будет победительница сегодняшнего матча 1/64 финала между украинской теннисисткой Даяной Ястремской (45) и россиянкой Анастасией Потаповой (34). Год назад Соболенко добралась до финала римского турнира, где уступила польке Иге Свентек.
Нынешний турнир в Риме завершится 17 мая, его победительница заработает 1000 рейтинговых очков и 877,3 тыс. евро призовых.