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Азаренко вышла во второй раунд турнира WTA-1000 в Риме

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Риме с призовым фондом 6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня белоруска, занимающая 54-е место в мировом рейтинге, встречалась с колумбийкой Марией Осорио, которая находится на 55-й позиции, и победила в двух сетах — 6:2, 6:3. Поединок длился 1 ч 17 мин. В 1/32 финала соперницей Азаренко будет польская теннисистка Магдалена Фреш (25-й номер рейтинга WTA). В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко начнет выступление на грунтовых кортах итальянской столицы со второго круга. Ее соперницей будет победительница сегодняшнего матча 1/64 финала между украинской теннисисткой Даяной Ястремской (45) и россиянкой Анастасией Потаповой (34). Год назад Соболенко добралась до финала римского турнира, где уступила польке Иге Свентек.

Нынешний турнир в Риме завершится 17 мая, его победительница заработает 1000 рейтинговых очков и 877,3 тыс. евро призовых.