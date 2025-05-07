Азаренко вышла во второй раунд турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня белоруска, занимающая 54-е место в мировом рейтинге, встречалась с колумбийкой Марией Осорио, которая находится на 55-й позиции, и победила в двух сетах — 6:2, 6:3. Поединок длился 1 ч 17 мин. В 1/32 финала соперницей Азаренко будет польская теннисистка Магдалена Фреш (25-й номер рейтинга WTA). В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.