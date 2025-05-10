Янчук считает, что теннисист Даниил Медведев набирает стабильность

«Медведев неплохо сыграл свой первый матч в Риме. Он действовал надежно, и его соперник практически не мог что-то придумать против его игры, — сказал Янчук. — Видно, что Медведев улучшил свою игру в сравнении с началом сезона и набирает стабильность. Он уже меньше проигрывает соперникам, значительно уступающим в классе, так что будем надеется, что Медведев еще себя покажет».