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Янчук считает, что теннисист Даниил Медведев набирает стабильность

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев стал более стабильно играть и улучшил свои результаты с начала сезона. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Источник: Frey/TPN/Getty Images

Ранее ТАСС сообщал о победе Медведева над британцем Кэмероном Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

«Медведев неплохо сыграл свой первый матч в Риме. Он действовал надежно, и его соперник практически не мог что-то придумать против его игры, — сказал Янчук. — Видно, что Медведев улучшил свою игру в сравнении с началом сезона и набирает стабильность. Он уже меньше проигрывает соперникам, значительно уступающим в классе, так что будем надеется, что Медведев еще себя покажет».