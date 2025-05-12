Алькарас о травме и простуде: «Рад, что выиграл у Дьере в двух сетах, потому что это помогает сэкономить силы для следующих матчей»

Ранее третья ракетка мира снялся с турнира в Мадриде, так как получил травму приводящей мышцы правой ноги. Он также сообщал о дискомфорте в подколенном сухожилии на левой.
"Я старался как можно лучше восстановиться после травмы, а потом простудился, так что пришлось справляться. Когда выходишь на корт, стараешься об этом не думать и просто продолжать бороться. Иногда это сложно, но здорово, что я выиграл в двух сетах, потому что это помогает сэкономить силы для следующих матчей.
В начале «Мастерсов» есть день отдыха между матчами, и это тоже помогает сэкономить силы, потому что с каждым матчем становится труднее. Я очень рад победить в двух сетах и надеюсь, что в следующем круге сыграю лучше", — сказал Алькарас в интервью на корте.