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Синнер о победе над Полом: «В теннисе все может быстро измениться. Каждый момент очень важен»

В полуфинале итальянец победил 1:6, 6:0, 6:3.

Источник: Спортс"

— Как вам удалось перевернуть ход матча после 28 минут невероятного тенниса от Томми?

— Я просто старался оставаться в игре. Сегодня условия были совсем другими: стало намного холоднее, мяч был немного тяжелее, и мне было трудно с этим справиться. Он сразу же сделал брейк — это выбило меня из колеи, но я старался не терять концентрацию, пытался понять, что лучше сработает.

Я не сдавался в первом сете, и для меня было очень важно выиграть хотя бы один гейм. В теннисе все может быстро измениться, я уже говорил это вчера после матча с Каспером [Руудом]. Каждый момент очень важен.

Я очень рад выйти здесь в финал. Если я хочу победить в воскресенье, то должен показать свой лучший теннис. Карлос [Алькарас] сегодня сыграл невероятно, так что посмотрим. Я невероятно рад выйти в финал.

— Не могу не спросить о вашей ноге. Показалось, что в решающем сете вы ощущали какой-то дискомфорт. Насколько это вас беспокоит в преддверии воскресенья?

— В третьем или четвертом круге у меня на стопе появилась небольшая мозоль, из-за которой иногда я не могу нормально двигаться. Сегодня болело сильнее, чем вчера. В целом нога меня не беспокоит, просто небольшая скованность, но это нормально. Главное — разобраться с мозолью.

Но никаких отговорок. Благодаря адреналину у меня будет много энергии, насчет воскресенья я не беспокоюсь, — сказал Синнер в интервью на корте.