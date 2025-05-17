Синнер о победе над Полом: «В теннисе все может быстро измениться. Каждый момент очень важен»

— Как вам удалось перевернуть ход матча после 28 минут невероятного тенниса от Томми?
— Я просто старался оставаться в игре. Сегодня условия были совсем другими: стало намного холоднее, мяч был немного тяжелее, и мне было трудно с этим справиться. Он сразу же сделал брейк — это выбило меня из колеи, но я старался не терять концентрацию, пытался понять, что лучше сработает.
Я не сдавался в первом сете, и для меня было очень важно выиграть хотя бы один гейм. В теннисе все может быстро измениться, я уже говорил это вчера после матча с Каспером [Руудом]. Каждый момент очень важен.
Я очень рад выйти здесь в финал. Если я хочу победить в воскресенье, то должен показать свой лучший теннис. Карлос [Алькарас] сегодня сыграл невероятно, так что посмотрим. Я невероятно рад выйти в финал.
— Не могу не спросить о вашей ноге. Показалось, что в решающем сете вы ощущали какой-то дискомфорт. Насколько это вас беспокоит в преддверии воскресенья?
— В третьем или четвертом круге у меня на стопе появилась небольшая мозоль, из-за которой иногда я не могу нормально двигаться. Сегодня болело сильнее, чем вчера. В целом нога меня не беспокоит, просто небольшая скованность, но это нормально. Главное — разобраться с мозолью.
Но никаких отговорок. Благодаря адреналину у меня будет много энергии, насчет воскресенья я не беспокоюсь, — сказал Синнер в интервью на корте.