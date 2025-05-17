Синнер о победе над Полом: «В теннисе все может быстро измениться. Каждый момент очень важен»

— Я просто старался оставаться в игре. Сегодня условия были совсем другими: стало намного холоднее, мяч был немного тяжелее, и мне было трудно с этим справиться. Он сразу же сделал брейк — это выбило меня из колеи, но я старался не терять концентрацию, пытался понять, что лучше сработает.