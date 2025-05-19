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Саснович вышла в ½ финала квалификации «Ролан Гаррос»

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (107-й номер рейтинга WTA) победно начала выступление в квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке первого раунда белоруска переиграла в двух сетах россиянку Татьяну Прозорову (162) — 6:4, 6:3. Во втором круге Саснович встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Манон Леонард (181) и итальянкой Лукрецией Стефанини (153).

Еще одна белорусская теннисистка Кристина Дмитрук (221) победила сегодня китаянку Сичжу Вэй (131) — 6:1, 7:5. Следующей соперницей белоруски будет австралийка Мэддисон Инглис (155), которая обыграла белоруску Ирину Шиманович (167) — 6:1, 6:1. Чтобы выйти в главный этап, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без участия в квалификации в столице Франции сыграют две представительницы Беларуси — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, занимающая сейчас 73-е место в рейтинге WTA. Матчи основного этапа «Ролан Гаррос» пройдут с 25 мая по 8 июня.