Саснович вышла в ½ финала квалификации «Ролан Гаррос»

Без участия в квалификации в столице Франции сыграют две представительницы Беларуси — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, занимающая сейчас 73-е место в рейтинге WTA. Матчи основного этапа «Ролан Гаррос» пройдут с 25 мая по 8 июня.