Саснович вышла в ½ финала квалификации «Ролан Гаррос»

В сегодняшнем поединке первого раунда белоруска переиграла в двух сетах россиянку Татьяну Прозорову (162) — 6:4, 6:3. Во втором круге Саснович встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Манон Леонард (181) и итальянкой Лукрецией Стефанини (153).
Еще одна белорусская теннисистка Кристина Дмитрук (221) победила сегодня китаянку Сичжу Вэй (131) — 6:1, 7:5. Следующей соперницей белоруски будет австралийка Мэддисон Инглис (155), которая обыграла белоруску Ирину Шиманович (167) — 6:1, 6:1. Чтобы выйти в главный этап, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Без участия в квалификации в столице Франции сыграют две представительницы Беларуси — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, занимающая сейчас 73-е место в рейтинге WTA. Матчи основного этапа «Ролан Гаррос» пройдут с 25 мая по 8 июня.