Циципас о взрослении: «Я сам выбираю, чего хочу и что считаю для себя нужным. Я никогда в жизни не работал так усердно»

— Полностью. Я тоже так считаю. Я это осознал, принял. Я понимаю, что из-за этого иногда бывает некомфортно, поскольку уже сформировались определенные привычки, модели поведения, повторяющиеся жизненные ситуации. Я немного вырвался из этой рутины и теперь сам выбираю, чего хочу и что считаю для себя нужным.