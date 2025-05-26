Хачанов с красивым счётом вышел во 2-й круг «РГ». Кудерметова и Самсонова тоже идут дальше

Перед третьей партией Карен ушёл с корта. Затем матч продолжился. На старте третьего сета игроки поочерёдно брали геймы на своих подачах — 2:2. В 5-м гейме 3-го сета Хачанов заработал два брейк-пойнта и смог реализовать свой шанс — 3:2. Примечательно, что на втором брейк-пойнте Александар допустил двойную ошибку. Уже в следующем гейме Вукич мог сравнять цифры на табло, но не воспользовался своим шансом. Россиянин побежал к сетке после плотного кросса и выполнил резаный с лёта по линии навылет — 4:2 в пользу Карена. Хачанов мог сделать ещё один брейк в 7-м гейме. однако не реализовал брейк-пойнт — 4:3. Но Карен сумел довести дело до победы, одолев Александара Вукича со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 11 минут. Отметим, что Хачанов никогда не проигрывал на старте «РГ» — 9:0. За выход в 3-й раунд грунтового мэйджора россиянин сразится с Себастьяном Офнером (Австрия) или Ян-Леннардом Штруффом (Германия).