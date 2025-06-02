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Соболенко о матче с Чжэн: «Хочу взять реванш за Рим. Там я была вымотана, а сейчас полна сил и готова бороться»

Соболенко ведет в личных встречах 6:1, но их недавний матч в Риме выиграла китаянка.

Источник: Спортс"

— С начала турнира вы не проиграли ни сета. Следующая соперница — Циньвэнь Чжэн. Ждете сложного матча?

— Матчи с ней всегда сложные. Она отличный игрок. Конечно, я жду упорной битвы. Я очень рада встретиться с ней в четвертьфинале и хочу взять реванш за Рим.

— Как вы думаете, что сильнее всего изменилось в игре Циньвэнь в Риме по сравнению с тем, как она играла раньше?

— В Риме я была вымотана. Я весь турнир играла с мыслью, что, возможно, не стоило приезжать и нужно было немного отдохнуть перед «Ролан Гаррос».

Возможно, корты были чуть медленнее, поэтому у нее было больше времени на подготовку ударов. А сейчас я полна сил и готова бороться. Я очень жду встречи с ней четвертьфинале, — сказала Соболенко на пресс-конференции.