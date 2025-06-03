Петрова объяснила, за счет чего Андреева победила Касаткину на Roland Garros

«Мирра Андреева переиграла Касаткину, не без борьбы. В том году в финале турнира в Японии Касаткина одержала верх в трех сетах. Думаю, у Мирры был соответствующий настрой. Она знала, что будет непросто, что Касаткина будет бороться за каждый мяч. Игра была интересная, разнообразная, но Андреева за счет скорости и уверенности переиграла соперницу, она все-таки сейчас игрок другого статуса», — сказала Петрова.