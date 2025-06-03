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Петрова объяснила, за счет чего Андреева победила Касаткину на Roland Garros

Россиянка обыграла представительницу Австралии в четвертом круге турнира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева за счет скорости и уверенности переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину на Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros). Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в четвертом круге турнира обыграла Касаткину со счетом 6:3, 7:5.

«Мирра Андреева переиграла Касаткину, не без борьбы. В том году в финале турнира в Японии Касаткина одержала верх в трех сетах. Думаю, у Мирры был соответствующий настрой. Она знала, что будет непросто, что Касаткина будет бороться за каждый мяч. Игра была интересная, разнообразная, но Андреева за счет скорости и уверенности переиграла соперницу, она все-таки сейчас игрок другого статуса», — сказала Петрова.

«Будем болеть за Мирру и дальше. В паре с Дианой Шнайдер она, кстати, также уверенно обыгрывает пока соперниц», — добавила собеседница ТАСС.

В матче за выход в полуфинал одиночного разряда Андреева сыграет с 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон.