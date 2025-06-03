Петрова призналась, что ошеломлена выступлением Даниила Медведева на Roland Garros

«Матч Даня начал достаточно неплохо, в свою сторону: повел 5:3, но потом проиграл четыре гейма подряд, потерял инициативу во втором сете. В третьем взял все в свои руки, четвертый сет — еще легче взял. В пятом сете противник Дани все-таки пытался навязать борьбу, но даже при этих усилиях Даня при счете 5:4 подавал на матч, — отметила Петрова. — Все, что могло не так сложиться, все пошло против Дани. Он понимал, что не играет в лучший теннис, но у него есть все для победы над этим соперником. И все равно так удивительно вылетел».