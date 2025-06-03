Петрова призналась, что ошеломлена выступлением Даниила Медведева на Roland Garros

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Неудачное выступление Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) всех ошеломило — до турнира казалось, что он пройдет дальше всех из россиян. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.
Ранее ТАСС сообщал, что Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 в пользу Норри.
«Конечно, нас всех ошеломило выступление Дани Медведева, ведь ничего не предвещало. Он хорошо играл предыдущие турниры, и сетка на “Ролан Гаррос” у него была достаточно хорошей. Я думала, он пройдет дальше всех из наших спортсменов. И сам Даня до последнего мяча не мог поверить, что его может переиграть такой соперник», — сказала Петрова.
«Матч Даня начал достаточно неплохо, в свою сторону: повел 5:3, но потом проиграл четыре гейма подряд, потерял инициативу во втором сете. В третьем взял все в свои руки, четвертый сет — еще легче взял. В пятом сете противник Дани все-таки пытался навязать борьбу, но даже при этих усилиях Даня при счете 5:4 подавал на матч, — отметила Петрова. — Все, что могло не так сложиться, все пошло против Дани. Он понимал, что не играет в лучший теннис, но у него есть все для победы над этим соперником. И все равно так удивительно вылетел».