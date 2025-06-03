Ольховский считает Мирру Андрееву фаворитом в матче с Буассон

«Мирра проводит очень хороший турнир, показывает игру высокого класса. Изначально говорилось, что она может далеко пройти, потому что ей досталась хорошая сетка. Я думаю, что она будет фаворитом следующего матча, хотя игра вряд ли получится легкой. Буассон — главная сенсация этого турнира, она никого не боится, но я думаю, что класс Мирры выше», — сказал Ольховский.