Ольховский считает Мирру Андрееву фаворитом в матче с Буассон

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева является фаворитом четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против француженки Лоис Буассон. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
Ранее ТАСС сообщил о победе Андреевой над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга (6:3, 7:5). За выход в полуфинал россиянка сыграет с 361-й ракеткой мира Буассон, которая в трех сетах победила во встрече четвертого раунда американку Джессику Пегулу, имевшую третий номер посева.
«Мирра проводит очень хороший турнир, показывает игру высокого класса. Изначально говорилось, что она может далеко пройти, потому что ей досталась хорошая сетка. Я думаю, что она будет фаворитом следующего матча, хотя игра вряд ли получится легкой. Буассон — главная сенсация этого турнира, она никого не боится, но я думаю, что класс Мирры выше», — сказал Ольховский.
Открытый чемпионат Франции — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек, которая выиграла турнир трижды подряд.