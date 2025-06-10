Российская теннисистка обыграла сестру на турнире в Нидерландах

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3. За это время 27-летняя Вероника Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12. В активе 21-летней Полины Кудерметовой две подачи навылет, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из четырех.