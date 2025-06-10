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Загитова о том, у кого взяла бы интервью: «Овечкина спросила бы о секретах хоккейного долголетия. С Сереной Уильямс любопытно поговорить — узнать, как ей игралось против сестры»

— Вы обмолвились, что дальнейшую жизнь мечтаете связать с телевидением. В каком формате?

Источник: Спортс"

— Нынешний вполне устраивает. Я о влогах, которые снимаю для Первого канала. Но если пофантазировать, хотела бы попробовать себя в роли ведущей какой-нибудь креативной программы.

— Брать интервью вам интересно?

— Нет, это не для меня.

— Что смущает?

— Скучновато. Мне хочется взрыва, эмоциональных качелей…

— Ваша программа должна быть о фигурном катании? Или вообще о спорте?

— Почему? Необязательно. Мне нравятся разные сферы деятельности.

— Если бы из мира спорта выбирали персонажа для интервью — к кому отправились бы в первую очередь?

— К Александру Овечкину. Спросила бы о секретах хоккейного долголетия.

Еще было бы любопытно поговорить с Сереной Уильямс. Узнать, как ей игралось против сестры.

— Раз назвали Овечкина и Уильямс — значит, следите за хоккеем и теннисом?

— По возможности.

— Сами на корт выходили?

— Был такой опыт. Но теннис — тяжелый вид спорта. У меня потом все тело болело. В падел, говорят, играть легче. При случае попробую, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.