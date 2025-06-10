Загитова о том, у кого взяла бы интервью: «Овечкина спросила бы о секретах хоккейного долголетия. С Сереной Уильямс любопытно поговорить — узнать, как ей игралось против сестры»

— Нынешний вполне устраивает. Я о влогах, которые снимаю для Первого канала. Но если пофантазировать, хотела бы попробовать себя в роли ведущей какой-нибудь креативной программы.
— Брать интервью вам интересно?
— Нет, это не для меня.
— Что смущает?
— Скучновато. Мне хочется взрыва, эмоциональных качелей…
— Ваша программа должна быть о фигурном катании? Или вообще о спорте?
— Почему? Необязательно. Мне нравятся разные сферы деятельности.
— Если бы из мира спорта выбирали персонажа для интервью — к кому отправились бы в первую очередь?
— К Александру Овечкину. Спросила бы о секретах хоккейного долголетия.
Еще было бы любопытно поговорить с Сереной Уильямс. Узнать, как ей игралось против сестры.
— Раз назвали Овечкина и Уильямс — значит, следите за хоккеем и теннисом?
— По возможности.
— Сами на корт выходили?
— Был такой опыт. Но теннис — тяжелый вид спорта. У меня потом все тело болело. В падел, говорят, играть легче. При случае попробую, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.