Александрова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. Россиянка выиграла два титула WTA в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.