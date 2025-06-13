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Александрова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Источник: Reuters

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Александровой (2-й номер посева). Кудерметова была посеяна под 8-м номером. В полуфинале Александрова сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизой Мертенс (3) и китаянкой Юань Юэ.

Александровой 30 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. Россиянка выиграла два титула WTA в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.

Турнир в Хертогенбосе проходит на травяном покрытии и завершится 15 июня. Действующей победительницей соревнования является россиянка Людмила Самсонова. Из россиянок на нем также побеждали Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Александрова (2022, 2023).