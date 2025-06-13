Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил канадцу Габриэлю Диалло в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Диалло, выступающего на турнире без номера посева. Хачанов был посеян под 3-м номером. В полуфинале Диалло сыграет против француза Уго Умбера (2-й номер посева).
Хачанову 29 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Диалло 23 года, он располагается на 55-й позиции мирового рейтинга. Канадец не имеет в активе титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше второго круга.
Турнир в Хертогенбосе проводится на травяном покрытии и завершится 15 июня. Его призовой фонд составил более €700 тыс. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минаур. Из россиян его выигрывал только Дмитрий Турсунов (2011).