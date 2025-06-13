Теннисистка Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

Шнайдер 21 год, она занимает 12-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки четыре титула в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года. В том же году она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.