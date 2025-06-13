Теннисистка Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер проиграла американке Мэдисон Киз в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Киз (2-й номер посева). Шнайдер выступала на турнире под 5-м номером посева. В полуфинале Киз сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4) и немкой Татьяной Марией, попавшей в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации.
Шнайдер 21 год, она занимает 12-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки четыре титула в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года. В том же году она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.
Киз 30 лет, она является 8-й ракеткой мира. На ее счету 8 титулов WTA. В январе американка выиграла Открытый чемпионат Австралии, переиграв в финале лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Белоруссии.
Турнир в Лондоне относится к категории WTA 500 и завершится 15 июня. Соревнования проводятся на травяных кортах.