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Российская теннисистка проиграла финал турнира в Лондоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Казахстана Анна Данилина не сумели завоевать титул турнира WTA-500 в Лондоне в парном разряде.

Источник: Reuters

В финале теннисистки проиграли дуэту Деми Схурс из Нидерландов и Айши Мухаммад из США. Встреча завершилась с результатом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

Шнайдер и Данилина четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Схурс и Мухаммад три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).