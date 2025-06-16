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Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Ноттингеме

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира категории WTA-250 в британском Ноттингеме с призовым фондом $275 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В первом раунде квалификации белоруска одолела в трехсетовом поединке австралийку Майю Джойнт — 3:6, 6:4, 6:1, потом переиграла в двух партиях представительницу Испании Кристину Букшу — 6:3, 6:4. В стартовом матче основного этапа соперницей Александры Саснович будет китайская теннисистка Линь Чжу.

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко на этой неделе примет участие в турнире WTA-500 в Берлине с призовым фондом $1 млн. Соболенко стартует со второго раунда, где встретится с победительницей матча 1/16 финала между американской теннисисткой Софией Кенин и Ребекой Масаровой из Швейцарии.

Соревнования на травяных кортах Ноттингема и Берлина завершатся 22 июня.