Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Ноттингеме

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко на этой неделе примет участие в турнире WTA-500 в Берлине с призовым фондом $1 млн. Соболенко стартует со второго раунда, где встретится с победительницей матча 1/16 финала между американской теннисисткой Софией Кенин и Ребекой Масаровой из Швейцарии.