Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Ноттингеме

В первом раунде квалификации белоруска одолела в трехсетовом поединке австралийку Майю Джойнт — 3:6, 6:4, 6:1, потом переиграла в двух партиях представительницу Испании Кристину Букшу — 6:3, 6:4. В стартовом матче основного этапа соперницей Александры Саснович будет китайская теннисистка Линь Чжу.
Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко на этой неделе примет участие в турнире WTA-500 в Берлине с призовым фондом $1 млн. Соболенко стартует со второго раунда, где встретится с победительницей матча 1/16 финала между американской теннисисткой Софией Кенин и Ребекой Масаровой из Швейцарии.
Соревнования на травяных кортах Ноттингема и Берлина завершатся 22 июня.