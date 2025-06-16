Кафельников высказался о почтвой марке со своим изображением

Одно из самых значимых событий в истории российского спорта отмечается в июне 2025 года — 150-летие российского тенниса. В честь этого в рамках серии «Виды спорта» в почтовое обращение вышла новая марка, посвящённая теннису — олимпийскому виду спорта с богатой историей и мировой известностью. На марке изображён спортсмен в момент подачи мяча, что символизирует динамику и точность этой игры.