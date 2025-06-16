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Кафельников высказался о почтвой марке со своим изображением

Одно из самых значимых событий в истории российского спорта отмечается в июне 2025 года — 150-летие российского тенниса. В честь этого в рамках серии «Виды спорта» в почтовое обращение вышла новая марка, посвящённая теннису — олимпийскому виду спорта с богатой историей и мировой известностью. На марке изображён спортсмен в момент подачи мяча, что символизирует динамику и точность этой игры.

Источник: Спорт-Экспресс

Марка номиналом 65 рублей выпущена тиражом 105 тысяч экземпляров (7 тысяч листов), каждый из которых содержит 15 марок. Размер марки составляет 30×42 мм, а листа — 170×151 мм. Дизайн разработан художником С. Капрановым, на котором изображен олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

«Когда показали дизайн, с которого будет сделана марка, я был приятно удивлен. Конечно, для меня это огромная честь. Очень приятно, что в какой-то степени меня вот так захотели увековечить», — передает слова Кафельникова «РИА Новости».