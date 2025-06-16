Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Германии

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером. Альтмайер получил на соревнование специальное приглашение (wild card).
Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Альтмайеру 26 лет, он располагается на 52-й строчке мирового рейтинга. Немец не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не доходил дальше четвертого круга.
Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. Призовой фонд составляет чуть более €2,5 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер. Из россиян трижды турнир выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).