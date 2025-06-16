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Дементьева о сравнениях Андреевой и Шараповой: «У Марии был очень агрессивный теннис, а Мирра больше играет головой»

"Я бы не стала их сравнивать, они игроки очень разного стиля. Мария Шарапова играла очень агрессивно, показывала открытый и активный теннис. Мирра играет больше головой. Она для своего возраста невероятно умна, очень сдержана.

Источник: Спортс"

«Я бы не стала их сравнивать, они игроки очень разного стиля. Мария Шарапова играла очень агрессивно, показывала открытый и активный теннис. Мирра играет больше головой. Она для своего возраста невероятно умна, очень сдержана. Андреева великолепно справляется со стрессом, что умела и Мария Шарапова в этом юном возрасте. Но у Мирры другой теннис, она будет универсальным игроком. Она будет чувствовать себя комфортно на всех покрытиях. Андреева очень хорошо чувствует мяч и физически готова. Мирра уже в этом году покажет великолепный результат».

Также олимпийская чемпионка Пекина-2008 прокомментировала слова Шамиля Тарпищева о том, что российские игроки вряд ли смогут претендовать на победу на «Уимблдоне».

«Уимблдон» — это сложное покрытие. Очень маленький перерыв между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном», чтобы прийти в себя, подготовиться и хорошо сыграть. Это действительно тяжело.

И все равно я думаю, что Мирра в этом сезоне играет великолепно, и Диана Шнайдер тоже. Да и наши парни. Как сказал Евгений Кафельников, они уже не молодые, но у них все равно есть колоссальный опыт и умение играть. Если вы посмотрите, как играет Андрей Рублев, мне кажется, он каждый матч готов умереть за победу. Я не совсем согласна с этими словами, мы все равно ждем и надеемся", — приводит слова Дементьевой Legalbet.

Все говорят, что Мирра — новая Шарапова. Так ли это?