Дементьева о сравнениях Андреевой и Шараповой: «У Марии был очень агрессивный теннис, а Мирра больше играет головой»

И все равно я думаю, что Мирра в этом сезоне играет великолепно, и Диана Шнайдер тоже. Да и наши парни. Как сказал Евгений Кафельников, они уже не молодые, но у них все равно есть колоссальный опыт и умение играть. Если вы посмотрите, как играет Андрей Рублев, мне кажется, он каждый матч готов умереть за победу. Я не совсем согласна с этими словами, мы все равно ждем и надеемся", — приводит слова Дементьевой Legalbet.