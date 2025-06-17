Чемпион «Больших шлемов» назвал главную проблему российских теннисистов

«На Уимблдоне многое будет зависеть от сетки. Тот же Опелка стоит в конце первой сотни и может попасться и в первом круге. Есть еще темные лошадки. На травяном покрытии все же нужно больше выходов к сетке, более активно играть. Тем более молодежь, как Синнер и Алькарас, уже не боятся играть впереди и делают это очень хорошо. Нашим ребятам надо над этим работать. Но мы говорим об этом на протяжении долгого времени, а изменений, к сожалению, не видно. Наверное, время, которое уделяется этому элементу, недостаточное. А без работы над игрой впереди прогрессировать в современном теннисе очень сложно», — считает Ольховский.