Россиянка победила третью ракетку мира на турнире в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в ¼ финала турнира WTA в Берлине.
Во втором круге 26-летняя россиянка победила американку Джессику Пегулу, третью ракетку мира, со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).
Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США).
Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.