Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка победила третью ракетку мира на турнире в Берлине

Людмила Самсонова в трех сетах обыграла американку Джессику Пегулу. Ее следующей соперницей станет победительница матча Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США).

Источник: Photo by Johannes Simon/Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в ¼ финала турнира WTA в Берлине.

Во втором круге 26-летняя россиянка победила американку Джессику Пегулу, третью ракетку мира, со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США).

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.