«Я добил его, ребята». Бублик одолел Синнера и подарил оглушительную сенсацию

А сам герой дня вот что сказал на корте: «Как это вышло? Не знаю. Я продолжал подавать. Старался быть сосредоточенным. Старался принимать всё, что мог. Он невероятный игрок. Я не думал, что смогу его победить. Если бы у меня было несколько шансов и я бы их хорошо реализовал, продолжал бы подавать, то у меня наверняка было бы больше шансов, чем на “Ролан Гаррос”. Я оставался в борьбе. Старался возвращать как можно больше ударов. Подавать эйсы, чтобы мяч не возвращался. Это очень хорошо работает.