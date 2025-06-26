Саснович вышла в основу Уимблдонского теннисного турнира

Сегодня в третьем квалификационном раунде белоруска обыграла в двух сетах представительницу Латвии Дарью Семенистую (131) — 7:5, 6:3. На старте квалификации Саснович победила испанку Карлоту Мартинес Сирес (228) — 6:0, 6:0, а потом также в двух партиях переиграла россиянку Оксану Селехметьеву (145) — 6:2, 6:3.
Жеребьевка основного этапа третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» состоится завтра в Лондоне. В нем выступят еще две представительницы Беларуси — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 105-е место в мировом рейтинге.
Матчи основного этапа Уимблдона начнутся 30 июня, женский финал состоится 12 июля, а решающий поединок мужского турнира пройдет 13 июля. Общий призовой фонд нынешнего Уимблдонского турнира составит рекордную сумму — 53,5 млн фунтов стерлингов. Чемпионы в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. В прошлом году победителями стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.