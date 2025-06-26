Саснович вышла в основу Уимблдонского теннисного турнира

Сегодня в третьем квалификационном раунде белоруска обыграла в двух сетах представительницу Латвии Дарью Семенистую (131) — 7:5, 6:3. На старте квалификации Саснович победила испанку Карлоту Мартинес Сирес (228) — 6:0, 6:0, а потом также в двух партиях переиграла россиянку Оксану Селехметьеву (145) — 6:2, 6:3.