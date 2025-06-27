Фриц о победе на ТБШ: «Это единственное, ради чего я сейчас играю. Внутри будет пустота, если не получится»

Буду ли я бороться за "Шлемы через пять лет? Мне будет почти 33. Судя по тому, как мое тело чувствует себя последние пару лет, я не могу с уверенностью сказать, что через пять лет оно будет в порядке. Не знаю, сколько еще лет смогу играть на топ-уровне.