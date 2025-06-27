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Фриц о победе на ТБШ: «Это единственное, ради чего я сейчас играю. Внутри будет пустота, если не получится»

В прошлом сезоне он дошел до финала US Open, где уступил Яннику Синнеру.

Источник: Спортс"

"Это единственное, ради чего я сейчас играю. Наверное, внутри будет пустота, если не получится. Если не выиграю, буду вспоминать всю жизнь.

Возможно, на «Уимблдоне» у меня наилучшие шансы на титул. Не сказал бы, что на US Open шансов больше.

Буду ли я бороться за "Шлемы через пять лет? Мне будет почти 33. Судя по тому, как мое тело чувствует себя последние пару лет, я не могу с уверенностью сказать, что через пять лет оно будет в порядке. Не знаю, сколько еще лет смогу играть на топ-уровне.

Я никогда не считал, что у меня неограниченное время. Всегда чувствовал, что должен выиграть «Шлем» как можно быстрее".

Также американский № 1 выбрал самого тяжелого соперника между Синнером и Карлосом Алькарасом.

"Я бы сказал, что для меня Карлос — самый сложный соперник. Но оговорюсь, что в нашем прошлогоднем матче на Кубке Лэйвера он был в такой форме, что ничего нельзя было поделать.

Хотя, конечно, Синнер несколько раз очень уверенно меня обыгрывал, я хотя бы чувствовал, что могу бороться. На Кубке Лэйвера с Карлосом 80−90% матча я чувствовал, что ничего не могу сделать".