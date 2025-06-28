Новак Джокович: «Уимблдон» — мой лучший шанс выиграть «Шлем»

«Не знаю, будет ли это мой последний турнир “Большого Шлема”. Не уверен насчет “Ролан Гаррос” или любого другого “Большого шлема”, в котором я сыграю дальше. Мое желание — играть еще несколько лет. Хочу быть здоровым физически и психологически, сохранять мотивацию выступать на самом высоком уровне. Это моя цель. Но сейчас нельзя предсказать.