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Дрэйпер после матча с Чиличем: «Наверное, одно из самых тяжелых поражений. Дело не в давлении или ожиданиях — я просто сыграл недостаточно хорошо»

Он уступил хорвату со счетом 4:6, 3:6, 6:1, 4:6.

Источник: Спортс"

— Очень расстроен. Это, наверное, одно из самых тяжелых поражений. Чилич от начала и до конца провел невероятный матч, не сбавлял темп. Он заслужил победу, но это все равно неприятно.

— Как роль британской надежды и все эти ожидания повлияли на вас?

— Думаю, достижения Энди, дважды выигрывавшего «Уимблдон», просто невероятны. Но дело не в давлении или ожиданиях — я просто сегодня сыграл недостаточно хорошо. Проиграл более сильному теннисисту. Не выходил на корт с мыслями о давлении, хотя вы часто об этом говорите. Главная причина — я не сыграл на должном уровне, провалился.

— Как оцениваете свое выступление на траве в этом сезоне?

— Очень разочарован. В Queen’s Club чувствовал себя не очень — не понимаю, как дотянул до полуфинала и мог выйти в финал. На траве в этом году было тяжело, хотя на харде и грунте я чувствовал себя уверенно, спадов не было. Как только перешел на траву, ощутил разницу. Надо учитывать это в контексте следующего года, чтобы я мог прибавить. Этот матч точно выявил мои недостатки, особенно с таким травяным специалистом, — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.