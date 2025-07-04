Дрэйпер после матча с Чиличем: «Наверное, одно из самых тяжелых поражений. Дело не в давлении или ожиданиях — я просто сыграл недостаточно хорошо»

— Очень разочарован. В Queen’s Club чувствовал себя не очень — не понимаю, как дотянул до полуфинала и мог выйти в финал. На траве в этом году было тяжело, хотя на харде и грунте я чувствовал себя уверенно, спадов не было. Как только перешел на траву, ощутил разницу. Надо учитывать это в контексте следующего года, чтобы я мог прибавить. Этот матч точно выявил мои недостатки, особенно с таким травяным специалистом, — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.