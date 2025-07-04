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Горан Иванишевич: «Считаю, что Джокович и Синнер сыграют в полуфинале, и именно Новак здесь фаворит»

В 2019—2024 годах Иванишевич тренировал Джоковича. В конце мая чемпион «Уимблдона»-2001 вошел в команду Циципаса на травяную часть сезона.

Источник: Спортс"

«Для меня он [Джокович] здесь фаворит. На днях он тренировался со Стефаносом [Циципасом], и, глядя со стороны, он очень легко играет в теннис. Он безусловно лучший игрок на траве здесь. По моему мнению, он и Синнер точно сыграют в полуфинале, и я считаю, что именно он фаворит. И это не единственный его шанс — у него также есть US Open».