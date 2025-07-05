Соболенко вышла в ⅛ финала Уимблдонского турнира

Сегодня в 1/16 финала первая ракетка мира встречалась с представительницей Великобритании Эммой Радукану (40-й номер рейтинга WTA) и победила в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4. Поединок длился два часа. В матче за попадание в четвертьфинал Соболенко встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс (23). В первом круге белоруска обыграла в двух партиях канадку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, а в 1/32 финала победила чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4.