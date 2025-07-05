Янчук считает, что теннисистка Андреева не оставила шансов Баптист

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева легко обыграла американку Хейли Баптист в матче третьего круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой.
«Мирра играла здорово, выиграла без вариантов и не оставила никаких шансов американке, — сказал Янчук. — Очевидно, что она выше классом, поэтому ее победа в двух сетах была ожидаемой. Видно, что она привыкает к кортам, поэтому ее игра улучшается, и каждый следующий матч становится легче предыдущего. Но впереди уже решающие стадии, поэтому легко не будет, но я думаю, что Мирра себя еще покажет на Уимблдоне».
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля.