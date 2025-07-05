Янчук считает, что теннисистка Андреева не оставила шансов Баптист

«Мирра играла здорово, выиграла без вариантов и не оставила никаких шансов американке, — сказал Янчук. — Очевидно, что она выше классом, поэтому ее победа в двух сетах была ожидаемой. Видно, что она привыкает к кортам, поэтому ее игра улучшается, и каждый следующий матч становится легче предыдущего. Но впереди уже решающие стадии, поэтому легко не будет, но я думаю, что Мирра себя еще покажет на Уимблдоне».