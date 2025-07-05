Джокович о сходстве с Синнером: «Очевидно, что у нас много общего, но он по-своему уникален»

— Да, вижу. Очевидно, что у нас схожий стиль игры. Мы стараемся играть агрессивно и доминировать в розыгрышах с задней линии. Я помню его совсем молодым — ему было 13 или 14 лет, когда я с ним познакомился и немного с ним поиграл. Он был худым и высоким. В каком-то смысле как я. Он тогда уже сильно бил по мячу. Было видно, что у него отличный тайминг и скорость ударов. Он использует ту же ракетку Head Speed, что и я. Есть довольно много общего.