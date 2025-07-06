Теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл Камиля Майхшака из Польши в четвертом круге Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 17-м номером. Майхшак выступал без номера посева. В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джордан Томпсон (Австралия).
Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Майхшаху 29 лет, он занимает 109-е место в мировом рейтинге. На его счету нет побед на турнирах АТР. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2019).
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Победителем последних двух розыгрышей является испанец Карлос Алькарас.