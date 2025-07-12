Энди Роддик высказался о конкурентоспособности Джоковича в борьбе с Синнером и Алькарасом

«Давайте будем объективны хотя бы на секунду и посмотрим, что он на самом деле делает в 38 лет. Почти выигрывает турниры серии “Мастерс”, доходит до финала Уимблдона в прошлом году с одной ногой, был близок к победе на Открытом чемпионате Австралии и обыграл Алькараса. Он обыграл его в этом году! Я надеюсь, что мы будем видеть его на корте столько, сколько он сам этого захочет.