Свёнтек обошла Шарапову по числу титулов на турнирах Большого шлема

В субботу Свёнтек впервые выиграла Уимблдон, победив в финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0). Ранее она также четыре раза становилась победительницей Открытого чемпионата Франции (2020, 2022−2024) и завоевала титул на Открытом чемпионате США (2022). Шарапова дважды смогла победить на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014) и по разу — на Уимблдоне (2004), Открытом чемпионате США (2006) и Открытом чемпионате Австралии (2008).