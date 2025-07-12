Мирра Андреева после Уимблдона впервые войдет в топ-5 рейтинга WTA

Россиянка стала недосягаемой для американки Аманды Анисимовой, которая в случае завоевания титула в Лондоне могла набрать 5 197 очков. Ранее в субботу американская теннисистка проиграла в финале Уимблдона польке Иге Свёнтек (0:6, 0:6). На счету Андреевой после завершения этого турнира будет 5 163 очка. Анисимова после Уимблдона впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA, набрав 4 497 очков. С понедельника она будет седьмой ракеткой мира.