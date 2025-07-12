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Мирра Андреева после Уимблдона впервые войдет в топ-5 рейтинга WTA

Ранее россиянка не поднималась в мировом рейтинге выше шестого места.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева после завершения Уимблдона впервые войдет в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка стала недосягаемой для американки Аманды Анисимовой, которая в случае завоевания титула в Лондоне могла набрать 5 197 очков. Ранее в субботу американская теннисистка проиграла в финале Уимблдона польке Иге Свёнтек (0:6, 0:6). На счету Андреевой после завершения этого турнира будет 5 163 очка. Анисимова после Уимблдона впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA, набрав 4 497 очков. С понедельника она будет седьмой ракеткой мира.

Прежней наивысшей позицией для Андреевой было 6-е место. На Уимблдоне 18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала, где проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Андреева является победительницей трех турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

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