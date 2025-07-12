Ига Швентек: «Титулы “Уимблдона” и US Open особенно приятны, потому что никто их не ждал»

— Как публичные люди и как спортсмены мы не можем реагировать на все, что происходит. Мы должны концентрироваться на себе. Последние месяцы было совсем неприятно от описаний медиа — к сожалению, именно польских. Я надеюсь, что они просто оставят меня в покое и позволят делать свою работу. Потому что очевидно, что мы понимаем, что делаем. Вокруг меня лучшие люди. Я уже многое доказала. Я знаю, что люди хотят все больше и больше, но это мой путь, моя жизнь и моя карьера. Я надеюсь, что буду достаточно свободна от них, чтобы делать все так, как я хочу, — заявила полька на пресс-конференции.