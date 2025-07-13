Турсунов сделал детальный прогноз на мужской финал Уимблдона-2025

«Женский финал уже прошёл, можно сказать — пролетел. Будем надеяться, что мужской будет чуть-чуть подлиннее. Правда, мне не очень хочется, чтобы был пятый сет. Мой предикт был, что Синнер победит — 3:1, с двумя тай-брейками», — сказал Турсунов в телеграм-канале BB Tennis.