Лоренцо Сонего высоко оценил выступление Янника Синнера в финале Уимблдона-2025

«Янник показал великолепное выступление во всех отношениях. Он был смелым в самые ответственные моменты матча. Он пришёл в себя после поражения в первом сете, показав своё мастерство, и воспользовался шансом, полученным в начале второго. Постепенно Алькарас потерял уверенность», — заверил Сонего в интервью Tuttosport.