Кэш — о Синнере и Швёнтек: если вы думаете, что они принимали допинг, то вы сумасшедшие

"Я прочитал много ерунды в социальных сетях от людей, называющих Янника и Игу мошенниками, принимавшими допинг. Очень печально, что такие люди всё ещё существуют. Прежде чем нести чушь, им стоило бы немного разобраться в себе и хотя бы посвятить 10 минут изучению того, какие протоколы используются для выявления допинга и что на самом деле произошло в случаях итальянца и польки.