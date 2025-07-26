Калинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Калинской 26 лет, она занимает 48-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.