Российская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Канаде

Встреча, которая продолжалась 2 часа 1 минуту, завершилась в двух партиях со счетом 7:5, 7:5. Рахимова выполнила один эйс, сделала семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из девяти. В активе Шармы восемь подач навылет, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.