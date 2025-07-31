Экс-пятая ракетка мира Бушар провела последний матч в карьере

"Я выросла, играя на этих кортах, смотрела этот турнир. Чувствуется, будто круг замкнулся, и теперь я завершаю здесь.
Теннис дал мне невероятно много. Я бесконечно благодарна этому спорту и всем, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути (плачет). Я хочу поблагодарить маму, папу, сестер и брата за их жертвы. Хочу, чтобы вы знали: когда зрители болели за меня, они болели и за вас. Без вас меня бы здесь не было", — сказала Бушар в интервью после матча.
Бушар — финалистка «Уимблдона»-2014 и экс-пятая ракетка мира. За карьеру она выиграла по одному турниру WTA в одиночке и паре, а также Кубок Билли Джин Кинг в 2023 году.
Из тенниса уходит Эжени Бушар. В ней видели новую Шарапову, но она прославилась стервозностью и контентом в бикини.