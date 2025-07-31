Экс-пятая ракетка мира Бушар провела последний матч в карьере

Теннис дал мне невероятно много. Я бесконечно благодарна этому спорту и всем, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути (плачет). Я хочу поблагодарить маму, папу, сестер и брата за их жертвы. Хочу, чтобы вы знали: когда зрители болели за меня, они болели и за вас. Без вас меня бы здесь не было", — сказала Бушар в интервью после матча.