Хачанов о задачах на оставшуюся часть сезона: «Я хочу держать уровень и выигрывать у сильных соперников. Но главная цель — вернуться в топ-10»

«Моя задача — сделать еще один шаг вперед, проанализировать игру, сохранять стабильность и при этом показывать максимум на крупных турнирах. Последние недели, включая “Уимблдон”, у меня были успешными. Я хочу держать уровень и выигрывать у сильных соперников. Но главная цель — снова войти в топ-10.
В начале года я на это надеялся, но первые три месяца был далеко. Сейчас я стал ближе. В течение сезона бывают взлеты и падения, но я стараюсь минимизировать спады и увеличить количество положительных моментов".